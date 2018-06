‘Tottenham stelt openingsbod van veertig miljoen voor op Fransman’

Tottenham Hotspur is volgens l’Équipe met Olympique Lyon in gesprek over Tanguy NDombèlé. Voorzitter Daniel Levy heeft gevraagd hoe les Gones tegenover een openingsbod van veertig miljoen euro staan, maar Jean-Michel Aulas heeft zijn collega laten weten dat hij de middenvelder niet wil verkopen.

De Franse krant voegt er echter aan toe dat een bod van ongeveer zestig miljoen euro op de 21-jarige NDombèlé naar alle waarschijnlijkheid wel wordt geaccepteerd. De international van Jong Frankrijk werd dit seizoen gehuurd van Amiens, maar Lyon besloot al gauw om de optie tot koop ter waarde van acht miljoen euro te lichten.

Bij Tottenham is NDombèlé in beeld om de opvolger te worden van Mousa Dembélé, maar the Spurs zijn niet de enigen met interesse. Ook Paris Saint-Germain heeft belangstelling en Chelsea schijnt in de Congolese Fransman een eventuele vervanger te zien van N’Golo Kanté. Laatstgenoemde is in beeld bij vrijwel iedere grootmacht ter wereld.

NDombèlé begon zijn carrière bij Guingamp en vertrok in 2014 transfervrij naar Amiens. Na 34 wedstrijden vertrok hij naar Lyon en in dienst van de werkgever van onder anderen Memphis Depay en Kenny Tete kwam hij tot dusverre tot een doelpunt en acht assists in 47 officiële wedstrijden.