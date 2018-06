‘Ik ben geen fan van hem, dat soort spelers kan ik echt niet hebben’

Xherdan Shaqiri verzorgde zondag de assist bij de wedstrijd tegen Brazilië, maar Gary Neville vond de aanvaller van Zwitserland verder geen goede indruk maken. “Ik ben geen fan van Shaqiri om eerlijk te zijn”, vertelde de voormalig rechtsback van Manchester United in de studio van ITV.

“Ik denk dat dat ook komt doordat hij zich bij Stoke City alleen maar verder heeft vervreemd van zijn medespelers. Ze waren dit seizoen erg onprofessioneel en hij was er de belichaming van. Hij had vandaag misschien wel het doelpunt van het toernooi kunnen maken of een geweldige wedstrijd kunnen spelen”, aldus Neville over de 26-jarige linkspoot.

“Maar Shaqiri is ook een speler die drie wedstrijden mee kan doen, niets laat zien en wat ronddwaalt op het veld. Om eerlijk te zijn: dat soort spelers kan ik echt niet hebben. Ik heb er moeite mee”, besluit Neville, die de 71-voudig international een ‘luie’ indruk vond maken. Shaqiri hoopt zich hoe dan ook in de kijker te spelen bij andere clubs.

Hij degradeerde met Stoke namelijk uit de Premier League, maar zou reeds in beeld zijn bij onder meer het Liverpool van Jürgen Klopp. In dienst van the Potters kwam de buitenspeler in 92 wedstrijden tot vijftien doelpunten en evenzoveel assists. Zijn contract loopt nog tot de zomer van 2020 door.