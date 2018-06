WK-debutant droomt: ‘Als het moet zal ik twee flessen vodka drinken’

Panama debuteert maandag op het WK. Het land uit Midden-Amerika staat in Sotsji tegenover België en speelt zo voor het eerst een wedstrijd op het mondiale eindtoernooi. Panama treft behalve België ook nog Engeland en Tunesië in de groepsfase, waardoor het een heils karwei zal worden de laatste zestien te bereiken, weet ook bondscoach Hernán Gómez.

De oefenmeester werd daags voor het treffen met de Belgen op een persconferentie gevraagd of hij bereid is iets merkwaardigs te doen mocht Panama zich weten te plaatsen voor de knock-outfase. "Natuurlijk, als het moet zal ik twee flessen vodka drinken", vertelt hij met een lach, geciteerd door The Sun.



"Nee, natuurlijk zal ik niks geks doen. We zijn rustig en professioneel. We zien weleens vreemde kapsels, maar wij zijn vrij simpel", garandeert Gómez. Panama staat momenteel 55e op de FIFA-wereldranking, maar dat betekent niet dat de ploeg zonder sportieve ambities is afgereisd naar Rusland. "Alles kan gebeuren. Kijk maar naar het waanzinige resultaat van IJsland tegen Argentinië (1-1, red.)."

"IJsland deed het ook zeer goed op het laatste EK. We behoren absolute niet tot de favorieten, maar op een goede dag zijn we overal toe in staat", vervolgt Gómez. "We zijn trots om Panama te mogen vertegenwoordigen op het WK. We dragen verantwoordelijkheid en we mogen dromen. We leven momenteel onze grootste droom."