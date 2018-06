Peruviaanse fan kwam opzettelijk 24 kilo aan voor WK-kaartje

De Peruviaanse voetbalbond heeft meer dan 43.000 wedstrijdkaartjes verkocht aan voetbalsupporters uit eigen land, maar officieuze bronnen stellen dat er waarschijnlijk bijna 80.000 Peruviaanse fans aanwezig zijn in Rusland. Een van die mensen had er wel héél veel voor over om erbij te zijn tijdens het WK.

“Er was een jongen die vreesde geen kaartje meer te kunnen krijgen voor een wedstrijd van Peru. Daarom heeft hij geprobeerd om 24 kilo aan te komen zodat hij in aanmerking kon komen voor een speciaal stoeltje. De kaartjes voor die plaatsen zijn veel makkelijker te verkrijgen”, vertelt een fan van Peru, Guillermo Espinoza, aan the Sun.

“Op die plaats heb je bovendien ook goed zicht”, besluit Espinoza, die zelf aanwezig was bij het duel tussen La Blanquirroja en Denemarken. Die wedstrijd in Saransk werd door een doelpunt van Yussuf Poulsen, op aangeven van Christian Eriksen, met 0-1 gewonnen door de Scandinaviërs.