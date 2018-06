Shakhtar investeert ‘Fred-miljoenen’ in Brazilianen en doelman

Shakhtar Donetsk heeft de selectie versterkt met twee Brazilianen en een Oekraïense doelman. De Mijnwerkers maken namelijk melding van de komst van middenvelder Maycon, aanvaller Fernando en doelman Oleksiy Shevchenko.

De twintigjarige Maycon had bij Corinthians nog een contract tot januari 2022, maar vertrekt dus naar de regerend kampioen van Oekraïne. De linkspoot speelde eerder voor onder meer Ponte Preta en kost naar verluidt zesenhalf miljoen euro.

Fernando is een negentienjarige spits van Palmeiras. De international van Brazilië Onder-20 had in zijn vaderland nog een verbintenis tot november 2022, maar gaat dus proberen om zich bij Shakhtar verder te ontwikkelen. Shakhtar betaalt naar verluidt vijf miljoen euro voor hem, maar Palmeires heeft wel een doorverkooppercentage van vijftien procent bedongen.

De 26-jarige Shevchenko komt over van Karpaty Lviv. Hij keepte eerder voor onder andere Dynamo Kiev en moet in het Donetsbekken de concurrentie aangaan met Oleg Kudryk, Mykyta Shevchenko en Andriy Pyatov. Oleksiy en Mykyta Shevchenko zijn overigens geen familie van elkaar.