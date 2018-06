‘Rafael kon bij Fortuna veel meer verdienen dan bij Ajax’

Rafael van der Vaart werd opgeleid door Ajax en brak daar op jonge leeftijd door, terwijl Mark van Bommel zijn opleiding genoot bij Fortuna Sittard en zich bij PSV doorontwikkelde. De twee carrières hadden anders kunnen lopen, zo laten de vaders Ramon van der Vaart en John van Bommel weten in gesprek met Helden.

Van der Vaart begon op jonge leeftijd met voetballen in Beverwijk bij De Kennemers. Hij speelde zich in de kijker bij Ajax en maakte in 1993 de overstap. In een later stadium kon hij de overstap maken naar Fortuna Sittard. “Rafael kon bij Fortuna veel meer verdienen dan bij Ajax. Maar het was wel een eindje rijden, hè. Een week na het bod van Fortuna kreeg Rafael bij Ajax een contract voor vijf jaar voorgeschoteld. Dat hebben we geaccepteerd", aldus de vader van de geboren Heemskerker.

Van Bommel had op zijn beurt de overstap kunnen maken van Fortuna Sittard naar Ajax. De oud-international ging op gesprek bij de Amsterdammers, maar de onderhandelingen met toenmalig penningmeester Arie van Os verliepen stroef. "Hij bood nog minder dan Mark bij Fortuna kreeg. Het moest vooral een eer zijn als Limburger om voor Ajax te mogen spelen”, vertelt de vader van Van Bommel. “Ik liet hem duidelijk merken niet onder de indruk te zijn. Daarna gingen we met PSV praten en dat voelde direct warm en goed.”

Van Bommel (41) maakte in 1999 de overstap naar PSV en groeide daar uit tot een dragende kracht. In 2005 maakte hij transfervrij de overstap naar Barcelona. Daarna droeg hij de shirts van Bayern München en AC Milan, om in 2012 terug te keren in het Philips Stadion. Bij PSV is hij momenteel kandidaat om Phillip Cocu op te volgen als hoofdtrainer, daar laatstgenoemde mogelijk naar Fenerbahçe verkast.