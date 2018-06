Fenerbahçe is aan zet: ‘Zij moeten er met PSV uitkomen’

PSV heeft nog geen akkoord bereikt met Fenerbahçe over een overgang van Phillip Cocu naar de Turkse grootmacht. Onder meer BeIN Sports meldde vrijdagavond dat de 47-jarige trainer mogelijk nog dit weekeinde gepresenteerd zou worden in Istanbul, maar Toon Gerbrands benadrukt dat een vertrek van Cocu nog geen zekerheid is.

De algemeen directeur van PSV stipt tegenover het Algemeen Dagblad aan dat de oefenmeester nog tot halverwege 2019 vastligt in het Philips Stadion. Fenerbahçe zou Cocu beschouwen als de gedroomde opvolger van Aykut Kocaman, wiens positie na een teleurstellend seizoen onhoudbaar lijkt.

Volgens het Eindhovens Dagblad is zaakwaarnemer Rob Jansen momenteel in Istanbul om namens Cocu te onderhandelen met Fenerbahçe, maar de overgang is nog niet rond. "Fenerbahçe is aan zet, zij moeten er met PSV uitkomen om toestemming te verkrijgen over een doorlopend contract'', zo reageert Gerbrands desgevraagd.

Mocht Cocu daadwerkelijk opteren voor een vertrek naar Fenerbahçe, dan slaat hij na vijf seizoenen definitief de deur achter zich dicht in het Philips Stadion. De oud-middenvelder zwaait sinds 2013 de scepter bij PSV en leidde de Eindhovense club in die periode naar onder meer drie landstitels. Daarnaast legde hij in die periode ook nog eens tweemaal beslag op de Johan Cruijff Schaal.