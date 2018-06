FC Emmen haalt twee ‘topspelers’: ‘Ik ben een man van weinig woorden’

FC Emmen trekt maar liefst ‘twee topspelers’ aan, zo meldt de promovendus zaterdag via de officiële kanalen. De club uit Drenthe neemt Caner Cavlan transfervrij over van het Turkse Boluspor. De 26-jarige verdediger tekent een contract voor de duur van een seizoen. Daarnaast wordt Luciano Slagveer voor een seizoen gehuurd van KSC Lokeren.

Beide deals kwamen afgelopen week onder voorbehoud van de medische keuring tot stand. Vanochtend kwam het licht na een medische keuring op groen te staan. “We zijn bijzonder trots op deze dubbelslag: ervaring maar bovenal: kwaliteit”, licht manager voetbalzaken Jan Korte op de clubsite van FC Emmen toe.

“Luciano behoeft feitelijk geen nadere introductie. De rechtsbuiten speelde hier van 2004 tot 2009 in de jeugdopleiding. Caner Cavlan is wellicht in Emmen minder bekend, maar wij beschouwen deze linkervleugelverdediger met bijzondere aanvallende kwaliteiten als echte aanwinst”, stelt Korte.

“Toen Emmen promoveerde werd er al snel contact gelegd. Ik was meteen enthousiast en heb aangegeven dat ik absoluut open sta voor een terugkeer naar Emmen”, vertelt Slagveer op zijn beurt. “Toen ik hier in de jeugd speelde heb ik het enorm naar mijn zin gehad, en ben zeer blij met deze stap in mijn carrière.” Cavlan omschrijft zichzelf als ‘een man van weinig woorden’. “Ik kom naar Emmen om een jaar te knallen, en wil vooral mijn voeten laten spreken het komende seizoen.”