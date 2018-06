Vernietigend rapport: faillissement nieuwe Kuip dreigt

Het is hoogst twijfelachtig of Feyenoord gebaat is bij een nieuw stadion, zo oordeelt Dr. Tsjalle van der Burg, docent economie aan de Universiteit Twente, in een rapport dat vrijdag naar buiten is gekomen. Voetbal International meldt dat voorstanders van Feyenoord City zich te makkelijk rijk hebben gerekend.

Feyenoord is voornemens de huidige Kuip in het seizoen 2022/23 te verruilen voor een nieuw onderkomen in de hoop vooral financieel de aansluiting met Ajax en PSV te behouden. "Het stadionplan van Feyenoord is te ambitieus en kan club en gemeente grote schade opleveren", is Van der Burg echter vernietigend in zijn slotconclusie.

Volgens het rapport is het niet zeer waarschijnlijk dat Feyenoord dankzij het Maasstadion enorme stappen zal zetten. Sterker nog: de kans op een situatie waarin het stadion failliet dreigt te gaan, is daarentegen ‘zeer groot’. Van der Burg stelt dan ook dat Feyenoord er beter aan zou doen de huidige Kuip te verbouwen.

Met name financieel zou de havenclub dan grote verliezen voorkomen. “Door voor het Maasstadion in plaats van vernieuwbouw te kiezen, verliest Feyenoord per saldo meer dan 200 miljoen euro, plus nog eens de onbekende, maar mogelijk hoge financiële waarde van de traditie en de sfeer van De Kuip. Hier is sprake van geldverspilling."