Tabárez in de bres voor Suárez: ‘Pelé had ook wel eens een mindere dag’

Uruguay won de eerste groepswedstrijd op het WK vrijdag met 0-1 van Egypte. Het enige doelpunt werd vlak voor tijd met het hoofd gemaakt door José Giménez. De Zuid-Amerikanen waren de bovenliggende partij en hadden het zichzelf een stuk makkelijker kunnen maken wanneer Luis Suárez iets beter was omgesprongen met de vele mogelijkheden die hij kreeg. De spits van Barcelona had zijn vizier niet op scherp staan en liet een aantal goede kansen onbenut. Bondscoach Oscar Tabárez nam het na afloop van het gewonnen duel op voor zijn sterspeler.

“Ik bespreek de spelers nooit als individu”, reageerde de 71-jarige bondscoach na afloop enigszins geprikkeld tegenover de aanwezige media. “Ik wijs nooit met mijn vinger naar een iemand. We zijn een groep, een team. Ik ben het niet eens met de kritiek. Ik zal deze spelers nooit bekritiseren, zeker niet de spelers die het Uruguayaanse voetbal al zoveel hebben gegeven.”

Suárez was het afgelopen seizoen in 33 competitiewedstrijden goed voor 25 doelpunten namens Barcelona en in de WK-kwalificatie schoot hij 5 keer raak in 13 wedstrijden. Op het WK gaf hij in de eerste wedstrijd dus nog niet thuis. “Ik weet niet wat er gebeurde met Suárez. Ik ga er ook niet over speculeren. Ook Messi, Pelé en Maradona hadden wel eens een mindere dag. Ook zij spelen niet altijd naar hun potentieel en ik denk niet dat dit een teken is.”

Ook van een mindere vorm van Suárez wil Tabárez niet spreken. “Terwijl hij niet eens zo goed speelde als normaliter, kwam hij nog drie keer in scoringspositie. De keeper bracht een aantal keer redding en dat speelt ook een rol. In goede tijden lijkt de bal er altijd in te gaan. Ik maak me in ieder geval geen zorgen. Zolang Suárez het blijft proberen, weten we dat hij enorm veel potentie heeft en daar zijn we blij mee”, besluit de bondscoach.