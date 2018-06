Roda JC deelt pechvogel nieuw contract uit: ‘Hij was van onschatbare waarde’

Roda JC Kerkrade en Mitchel Paulissen zijn een nieuwe verbintenis overeengekomen welke de offensieve middenvelder voor twee nieuwe seizoenen aan de club verbindt. Op 1 oktober 2017 scheurde Paulissen tijdens het duel tussen Sparta Rotterdam en Roda JC (1-2) zijn kruisband.

Na een lange en intensieve revalidatieperiode is Paulissen weer voldoende hersteld om tijdens de eerste training aan te sluiten bij de groep. “Mitchel is in het verleden van onschatbare waarde geweest voor onze club. Zijn blessure was een mokerslag, maar de manier waarop hij heeft gewerkt om ijzersterk terug te keren is bewonderingswaardig”, benadrukt technisch directeur Harm van Veldhoven op de clubsite.

“Tijdens zijn revalidatieperiode in Zeist op het complex van de KNVB is hij ieder weekend terug gekomen naar Limburg om zijn betrokkenheid bij het elftal te tonen. Mitchel tapte uit het juiste vaatje en heeft zichzelf met zijn nieuwe verbintenis beloond voor het harde werken. Wij hopen dat we samen terug keren naar de Eredivisie”, besluit Van Veldhoven.

Paulissen, 25 jaar, maakte in mei 2012 zijn debuut in de hoofdmacht. In de voetbaljaargang 2014/15 brak de middenvelder definitief door, maar in het daaropvolgende seizoen schommelde hij tussen bank en basis en werd hij een half jaar aan streekgenoot VVV-Venlo uitgeleend. In elk van de eerste zeven Eredivisie-duels van afgelopen seizoen verscheen hij aan het startsignaal, totdat het noodlot toesloeg.

Van Eijma

Roda JC en Roshon van Eijma zijn een tweejarige verbintenis overeengekomen. De twintigjarige centrale verdediger maakt definitief de overstap van de beloftenploeg van Roda JC naar het eerste elftal, nadat hij op 1 juli 2016 vanuit Willem II Onder-19 naar Kerkrade werd gehaald.