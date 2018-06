‘Barcelona ziet opvolger Iniesta en belt met middenvelder Duitsland’

Ilkay Gündogan staat mogelijk voor een transfer. BILD pakt vrijdag uit met het bericht dat Barcelona contact heeft opgenomen met de 27-jarige middenvelder en zijn zaakwaarnemer. Gündogan ligt nog tot medio 2020 vast bij Manchester City.

Barcelona beschouwt Gündogan als een geschikte opvolger voor de naar Vissel Kobe vertrokken Andrés Iniesta. De 26-voudig international van Duitsland, die het zondag met die Mannschaft opneemt tegen Mexico, maakte in de zomer van 2016 voor 27 miljoen euro de overstap van Borussia Dortmund naar Manchester City.

Gündogan speelde mede door blessureleed ‘pas’ 64 wedstrijden voor de club van manager Josep Guardiola. Daarin was hij goed voor elf doelpunten en negen assists. Het is onduidelijk in hoeverre Manchester City bereid is om mee te werken aan een transfer, maar het is wel bekend dat Gündogan al langer op de radar staat van Barcelona.

In de zomer van 2015 was Gündogan dicht bij een transfer naar het Camp Nou, vertelde zaakwaarnemer Bayram Tutumlu in april: “oordat er sprake was van de komst van Arda Turan had Barcelona echt een overeenkomst met Ilkay. Maar je had ook nog Luis Enrique. Hij stond erop dat Arda kwam. Ik sprak zelfs met de president van Barcelona.”