Transfer van Jahanbakhsh waarschijnlijk pas na WK afgerond

Alireza Jahanbakhsh blijft voorlopig speler van AZ. Als de aanvaller transfereert, dan zal die deal volgens De Telegraaf waarschijnlijk pas na het WK worden afgerond. Onder meer Brighton & Hove Albion heeft belangstelling.

Voetbal Inside meldde woensdag dat AZ en Brighton in onderhandeling zijn en dat de vraagprijs 25 miljoen euro zou bedragen. Van een akkoord is echter nog geen sprake, vertelt zaakwaarnemer Amir Hashemi aan De Telegraaf. Volgens hem hebben bovendien meerdere clubs interesse in zijn 24-jarige cliënt.

Jahanbakhsh, die ook wordt gelinkt aan Napoli, liet eerder in het Algemeen Dagblad weten dat de kans klein is dat hij na het toernooi terugkeert op de Nederlandse velden. “Ik zal niet jaarlijks topscorer worden in een competitie, dus dit zou het moment voor een transfer kunnen zijn. Maar ik denk niet dat het WK allesbepalend zal zijn. Dat levert alleen maar stress op. Het WK moet juist iets zijn om van te genieten.”

Jahanbakhsh, 38-voudig international, maakte in de zomer van 2015 de overstap van NEC naar AZ en was sindsdien goed voor 37 doelpunten en 31 assists in 111 wedstrijden voor de club van trainer John van den Brom. Zijn contract loopt nog tot medio 2020 door.