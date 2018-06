Maradona: ‘Mexico verdient het niet en Canada kan alleen maar skiën’

Het WK van 2026 wordt georganiseerd door de Verenigde Staten, Mexico en Canada, zo werd woensdag op een FIFA-congres in Moskou bekendgemaakt. Diego Maradona is teleurgesteld en vindt dat het WK beter naar Marokko had kunnen gaan.

“Ik vind het maar niks”, zo wordt de Argentijn door diverse internationale media geciteerd. “Mexico verdient het niet. Als ze tegen Brazilië of Duitsland spelen, dan liggen ze er ‘boem’ meteen uit. De Canadezen zijn alleen goed in skiën en de Amerikanen zullen de wedstrijd iedere 25 minuten willen stilleggen voor de commercie”, foetert Maradona.

Maradona speelde zelf al eens een WK in Mexico. In 1986 werd hij daar zelfs wereldkampioen door West-Duitsland in de finale in Mexico-Stad te verslaan (3-2). Voor Mexico is het de derde keer dat men de mondiale eindronde mag organiseren.

Het bid van de Noord-Amerikaanse landen kreeg 134 stemmen, terwijl Marokko er 65 verzamelde. De KNVB zei de uitkomst te betreuren; secretaris-generaal Gijs de Jong sprak van ‘een gemiste kans’.