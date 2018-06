Saudi-Arabië krijgt historisch pak slaag: ‘Gevoel van schaamte’

Saudi-Arabië werd prima kansen toegedicht tegen Rusland, maar het team van Juan Antonio Pizzi ging met 5-0 onderuit in Luzhniki. De Woestijnvossen hadden meer balbezit, maar deden daar weinig mee en stelden Igor Akinfeev niet één keer op de proef. De bondscoach baalt als een stekker.

“De tegenstander heeft niet veel hoeven doen om deze wedstrijd te winnen. Dit duel moet niet als een referentiepunt voor ons gelden, want we speelden gewoon niet zoals we gepland hadden. We hebben ons goed voorbereid en de spelers waren er klaar voor, maar we hebben niet laten zien wat we in de voorgaande wedstrijden hebben laten zien”, aldus Pizzi.

“We moeten dit gevoel van schaamte nu van ons afwerpen en nadenken over de volgende wedstrijd.” Saudi-Arabië neemt het woensdag op tegen Uruguay en hoewel Pizzi de strategie zegt te gaan veranderen, blijft hij overtuigd van zijn aanpak: “Ik heb mijn filosofie en doe zo hard mogelijk mijn best. Ik heb vertrouwen in onze plannen en in onze spelers.”

“Ik heb er vertrouwen in dat we het de volgende wedstrijd beter gaan doen”, besluit de vijftigjarige Argentijnse Spanjaard, die het stokje bij Saudi-Arabië overnam na het ontslag van Edgardo Bauza. Daarvoor was Bert van Marwijk de bondscoach van het koninkrijk.