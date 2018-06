Verbeek pessimistisch: ‘Zij zetten in op halve finale, prestaties worden geëist’

Pim Verbeek was van 2010 tot 2015 werkzaam als technisch directeur van de Marokkaanse voetbalbond. De bondscoach van Oman was bovendien trainer van de Olympische ploeg in 2012. Verbeek is blij dat Marokko zich heeft weten te kwalificeren voor het WK, maar heeft niet veel vertrouwen in een goede afloop voor De Leeuwen van de Atlas.

“De eerste wedstrijd tegen Iran is van cruciaal belang. Dat wordt de belangrijkste wedstrijd. Ik schat de kans dat ze de poulefase overleven niet heel groot, want Spanje en Portugal hebben heel ervaren spelers. Iran is ook gewoon de beste van Azië, dus het wordt erg lastig”, stelt Verbeek vast in gesprek met RTV Rijnmond.

De oefenmeester beseft dat de nationale ploeg veel heeft losgemaakt in het Noord-Afrikaanse land. “Er is heel veel emotie en beleving. Marokkanen praten heel graag over voetbal. Het is veruit de populairste sport in het land. Ik denk niet dat ze de poulefase overleven, maar daar hoef je bij het Marokkaanse volk niet mee aan te komen. Zij zetten in op de halve finale. Er worden prestaties geëist.”

Verbeek verwacht dat Karim El Ahmadi, net als bij Feyenoord, een belangrijke rol gaat spelen bij Marokko op het mondiale eindtoernooi: "Het is een heel aanvallend elftal en dat vind ik heel leuk, de kwaliteit ligt aan de bal. Dat betekent wel dat je verdedigend wat vraagtekens mag hebben. El Ahmadi is eigenlijk de enige op het middenveld die ballen kan veroveren. Hij krijgt ontzettend veel te doen."