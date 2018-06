Sergio Ramos tijdens persmoment: ‘Het lijkt hier wel een begrafenis’

De nieuwe Spaanse bondscoach Fernando Hierro en aanvoerder Sergio Ramos verschenen donderdag samen op een persconferentie. Waar de verdediger het een dag voor de confrontatie met Portugal het liefst over de wedstrijd wilde hebben, kreeg hij van de aanwezige media vooral vragen voorgeschoteld over het plotselinge ontslag van Julen Lopetegui. Ramos gaf aan dat hij het vertrek van de nieuwe trainer van Real Madrid zo snel mogelijk achter zich wil laten.

“Dit is geen prettige periode geweest, maar het is beter voor iedereen als we dit onderwerp zo snel mogelijk achter ons laten en ons richten op het WK. Julen is erg belangrijk voor ons geweest. We hebben nog steeds hetzelfde doel. Julen blijft onderdeel van ons, wat er ook gebeurt op dit WK”, aldus de mandekker van Real Madrid, die tevens lovend sprak over de nieuwe keuzeheer. “We hebben allemaal bewondering voor Hierro. We kennen hem van een lange tijd geleden en hij is de juiste persoon voor dit moment. Morgen begint voor ons het WK. We staan voor een grote wedstrijd tegen de kampioen van Europa. Ik hoop dat we op de goede manier van start gaan.”

Hierro gaat zijn klus op het WK met vertrouwen tegemoet. “We hebben veel respect voor de Europees kampioen, het is een van de beste ploegen ter wereld. Maar ik heb vertrouwen in ons eigen team. We moeten het werk wat we de afgelopen twee weken geleverd hebben respecteren. We zijn hier op tijd aangekomen en hebben ons de afgelopen twee weken goed kunnen voorbereiden”, aldus Hierro, die de ingezette lijn van zijn voorganger door wil trekken. “Het idee is om zo min mogelijk te gaan veranderen. Het is overigens ook onmogelijk om in twee dagen tijd dingen anders te gaan doen.”

Ramos parreerde tot slot nog een aantal vragen over de veranderingen in de staf van de nationale ploeg: “Ik slaap prima ’s nachtst. Ik heb een zuiver geweten”, aldus de captain, die volgens geruchten een aanvaring had met de voorzitter van de Spaanse voetbalbond. “Ik zou de persconferentie nu graag willen verlaten, want het lijkt hier wel een begrafenis. Morgen spelen we op het WK, een geweldig evenement.”