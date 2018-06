Griezmann hakt knoop door en blijft bij Atlético Madrid

Antoine Griezmann blijft bij Atlético Madrid. De Franse spits heeft donderdagavond bekendgemaakt dat hij ondanks alle geruchten niet naar Barcelona gaat vertrekken. De Catalaanse grootmacht had zeer veel interesse in de aanvaller van los Colchoneros en zou bereid zijn de afkoopclausule van honderd miljoen euro te lichten, maar Griezmann heeft besloten Atlético trouw te blijven.

Tijdens een documentaire werd Griezmann gevolgd gedurende de periode waarin hij het besluit over zijn toekomst nam. De sterspeler van Atlético Madrid kreeg adviezen van zijn naaste omgeving en twijfelde zichtbaar. “Je moet kiezen of je een ster wil zijn, of prijzen wilt winnen”, zei de broer van Griezmann. “Ik geef mijzelf een week de tijd”, reageerde de aanvaller. Uiteindelijk heeft hij besloten om zijn huidige werkgever trouw te blijven.

“Ik baal ervan dat ik geen duidelijkheid kan geven. Ik weet niet wat ik moet besluiten", ging hij verder. "Ze (Atlético Madrid, red.) doen er alles aan om het team te laten blijven groeien, dat is fantastisch. Ze doen zo ontzettend hun best, ongelofelijk. Ik moet de mensen vertellen dat ik wil blijven”, aldus Griezmann, om uiteindelijk vol overtuiging te roepen: “Ik heb besloten om te blijven!”

De afgelopen weken namen de geruchten toe dat de aanvaller had besloten in het Wanda Metropolitano in te ruilen voor het Camp Nou. Verschillende spelers van Barcelona gaven al aan Griezmann graag te verwelkomen, zoals Lionel Messi en Samuel Umtiti. Atlético zou er alles aan gedaan hebben om hem te behouden, zoals een nieuw contractvoorstel voor te leggen met een jaarsalaris van 23 miljoen euro.

De 54-voudig international, die momenteel in Rusland is om met Frankrijk goede prestaties neer te zetten op het WK, speelt sinds 2014 voor Atlético, dat dertig miljoen euro overmaakte aan Real Sociedad. Sindsdien kwam Griezmann tot 209 wedstrijden voor de Spaanse club, met 112 doelpunten en 40 assists als resultaat. Griezmann won met Atlético afgelopen seizoen de Europa League door Olympique Marseille in de finale te verslaan (0-3).