Van Aanholt in beeld bij Europese grootmacht

Napoli is bereid om de vraagprijs van Maurizio Sarri te laten zakken tot vijf miljoen euro. Desondanks is Laurent Blanc momenteel de voornaamste kandidaat om aan de slag te gaan bij Chelsea. (The Sun)

Chelsea zit voorlopig overigens nog in de maag met Antonio Conte. The Blues hoopten dat de Italiaan weggekaapt zou worden door Real Madrid, maar dreigen hem nu een jaarsalaris mee te moeten geven. (Daily Telegraph)