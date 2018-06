Oud-Ajacied Mido gooide het roer om: ‘Hij zei letterlijk: ’Je gaat dood‘’

Mido heeft zijn leven drastisch omgegooid. De voormalig aanvaller van onder meer Ajax en Tottenham Hotspur zegt in gesprek met The Guardian dat hij op een gegeven moment werd verteld dat hij snel moest afvallen als hij in leven wilde blijven. "Ik was 150 kilo en ik kwam op een punt in mijn leven terecht dat ik niet eens dertig meter kon lopen."

"Als ik dat deed, voelde ik pijn in mijn rug, mijn gewrichten en mijn knieën. Ik weet nog dat ik vijf maanden geleden in Egypte uit de boot stapte en ik naar een eiland liep. Dit was het keerpunt voor mij. Ik had drie vrienden bij me en het was nog ongeveer 275 meter lopen. Het zand was zwaar, het was zonnig en ik moest op een gegeven moment zeggen: 'Ik kan niet meer.' Ik moest dertig minuten rusten. Ik was pas 34 jaar."

"Twee dagen later ging ik bij de dokter langs. Toen de resultaten van het bloedonderzoek binnenkwamen en de dokter begon te spreken, wist ik dat ik moest veranderen. Hij zei dat mijn cholesterol 320 was en dat het gemiddelde 200 is. Hij zei dat ik bijna diabeet was. En eerlijk: de dokter zei dat, als ik door zou gaan met deze levensstijl, er meer dan tachtig procent kans was dat ik voor mijn veertigste zou overlijden. Hij zei letterlijk: 'Je gaat dood.'"

De 35-jarige Mido is tot op heden 37 kilo afgevallen en is van plan nog meer gewicht te verliezen. De Egyptenaar erkent dat het afvallen vooral met zijn veranderde gedrag te maken heeft, aangezien hij beter let op zijn voeding. Tijdens zijn carrière werd Mido ook weleens aangesproken op zijn levensstijl, maar destijds wilde de aanvaller van niets weten: "Het klopt dat ik wat problemen had met trainers toen ik jong was. Om verschillende redenen."

"Ik was niet makkelijk in de omgang. Ik dacht alleen aan mijzelf. En als het ergens niet lukte met mij, was mijn eerste gedachte om het ergens anders te proberen. Ik was inderdaad lastig. Maar ik vind het oneerlijk dat de Engelse media mij nog steeds zo bestempelen. Ik krijg nooit de erkenning voor de dingen waar ik zo hard voor heb gewerkt de afgelopen vijf jaar."