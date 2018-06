Bosz in conclaaf met fans: ‘Klaassen zei dat we verdeeld moesten zitten’

Peter Bosz stond een jaar lang aan het roer bij Ajax, nadat de club besloot de oefenmeester in de zomer van 2016 aan te stellen als hoofdtrainer. Uiteindelijk wist de coach met zijn ploeg de fans van Ajax te bekoren met een finaleplek in de Europa League. Bosz begon echter stroef bij Ajax en dat merkte hij ook toen hij enkele supporters ontmoette.

Toen de resultaten nog niet naar behoren waren, volgde er een gesprek met de F-Side en VAK 410. “Die waren niet gelukkig met mij”, zei Bosz woensdagavond bij een bijeenkomst in De Balie, opgetekend door Ajax Showtime. In de competitie begon Ajax niet zo goed en men werd uitgeschakeld in de Champions League. Een bespreking met de supporters van Ajax volgde: “Dat was zweten kan ik je vertellen.”

“We hadden een lange tafel in het spelershome. De spelersraad en de trainer zouden in gesprek gaan met 410 en de F-Side. Wij waren als eerste binnen en Davy Klaassen zei dat we verdeeld moesten gaan zitten. Naast mij waren twee plekken leeg en die bleven leeg.” Bosz wist het tij te keren en resultaten te boeken. De positieve uitslagen gingen volgens velen gepaard met goed voetbal.

“Mensen betalen heel veel geld voor een kaartje. Als ze naar huis gaan, dan moeten ze het nog over de wedstrijd hebben. Schalke 04 en Olympique Lyon-thuis, dat waren wedstrijden waar mensen het na afloop onderweg naar huis in de auto nog over hadden. De oeh's en de ah's waren niet alleen achter de goal te horen, maar in het hele stadion”, aldus de momenteel clubloze trainer.