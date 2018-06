‘Barcelona denkt aan Zoet in zoektocht naar opvolger Cillessen’

Bij Barcelona begint men langzamerhand rekening te houden met het vertrek van Jasper Cillessen. Om die reden stelt Barça een lijstje met mogelijke opvolgers van de sluitpost samen en volgens Mundo Deportivo prijkt daarop de naam van Jeroen Zoet. Het is geen geheim dat de doelman van PSV openstaat voor een nieuwe uitdaging.

Zoet was vorige zomer al dicht bij een transfer, maar een overgang ketste destijds af. Daarom is het aannemelijk dat de 27-jarige doelman komende zomer wel zijn gewenste transfer krijgt. Het contract van Zoet bij PSV loopt nog tot medio 2019, wat voor interesse in het buitenland zorgt. Naast Barcelona zijn ook diverse Engelse clubs geïnteresseerd in de sluitpost.

Overigens prijken ook de namen van Koen Casteels (VfL Wolfsburg), Timo Horn (1.FC Köln) en Jiri Pavlenka (Werder Bremen) op het lijstje van Barcelona. In principe willen de Catalanen niet meewerken aan een transfer van Cillessen, die de afgelopen twee jaar als stand-in van Marc-André Ter Stegen heeft gefungeerd. De sluitpost heeft een gelimiteerde transfersom van zestig miljoen euro in zijn contract staan.

Als er een niet te weigeren aanbieding binnenkomt, wil Barcelona alsnog meewerken aan een transfer. Men realiseert zich ook dat Cillessen zelf openstaat voor een uitdaging bij een andere Europese topclub, waar hij eventueel als eerste doelman kan fungeren. Liverpool wordt veelvuldig genoemd als mogelijke bestemming voor de Nederlandse doelman, die eerder zei dat hij nog niet weet waar zijn nabije toekomst ligt.