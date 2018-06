FC Twente ziet routinier terugkeren naar Oostenrijk: ‘Geeft me goed gevoel’

Michael Liendl is niet langer speler van FC Twente. De 32-jarige middenvelder heeft donderdag een eenjarig contract getekend bij Wolfsberger AC, zo laten de Oostenrijkers weten via de officiële kanalen. Voor Liendl betekent de overstap een terugkeer bij een oude werkgever, aangezien hij tussen 2012 en 2014 ook al in Karinthië actief was.

Met zijn vertrek komt er na een seizoen een einde van het dienstverband van de enkelvoudig Oostenrijks international in Enschede. Liendl kwam in augustus vorig jaar transfervrij over van 1860 München en kwam de afgelopen voetbaljaargang tot vijftien Eredivisie-wedstrijden voor de degradant. Hierin was hij goed voor drie assists. Het is niet duidelijk of Twente een transfersom ontvangt voor het eenjarige contract dat hij nog in de Grolsch Veste had.

Liendl toont zich verheugd over de terugkeer naar Wolfsberger: “De gesprekken met de verantwoordelijken en met de trainer hebben mij een goed gevoel gegeven. De club heeft zich enorm om mij bekommerd en ik ben ervan overtuigd dat we met het plan dat nu op tafel ligt succesvol kunnen zijn. Ik verheug me erop om terug te keren, aangezien ik hier een mooie tijd heb gehad. Het doel wordt om een solide seizoen te spelen en op de een of andere manier voor een verrassing te zorgen.”