‘Pact Korotaev en lokale ondernemers moet Roda financieel erbovenop helpen’

Aleksei Korotaev krijgt twintig procent van de aandelen van Roda JC Kerkrade in handen, zo weet de Limburger donderdagochtend te melden. Daarnaast komt 31 procent van de aandelen in handen van een groep nog onbekende lokale ondernemers. Samen moeten zij ervoor zorgen dat Roda schuldenvrij aan het seizoen in de Eerste Divisie kan beginnen.

De huidige eigenaar Frits Schrouff houdt twee miljoen euro over aan de verkoop van de aandelen aan Korotaev. Dit geld staat nog geparkeerd bij de notaris in Heerlen en was in eerste instantie bedoeld als kapitaalinjectie voor Roda. Toen Korotaev in de gevangenis belandde vanwege het uitschrijven van een ongedekte cheque, werd dit bedrag echter bevroren. Roda zal de overdracht van de aandelen binnen afzienbare tijd bekend maken.

Het is nog onduidelijk wie er tot de groep van lokale ondernemers behoort. Het gaat in ieder geval om mensen die niet uit commercieel belang in Roda stappen, maar omdat ze de club een warm hart toedragen. Volgens de Limburger is er een scenario mogelijk waarin Korotaev op termijn het aandelenpakket van de groep ondernemers zal overnemen, waardoor hij een meerderheidsaandeel in Roda zou vergaren. In de toekomst wil hij ook de resterende aandelen van Schrouff nog overnemen.

Voordat dit kan, moet Korotaev eerst door de screening van de KNVB komen. De voetbalbond heeft onlangs de regels met betrekking tot investeerders aangescherpt, waardoor de zakenman de herkomst van zijn vermogen moet verklaren. Daarnaast kan hij Dubai pas verlaten als hij niet meer verwikkeld is in een rechtsgang. Overigens zullen de investeringen nauwelijks doorvloeien naar het spelersbudget.