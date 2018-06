‘WK-ganger van Peru heeft aanbieding van Nederlandse club op zak’

Edison Flores is deze maand met Peru actief op het WK, maar is volgend seizoen mogelijk op de Nederlandse velden te bewonderen. Volgens de Deense journalist Dennis Söndergaard heeft de 24-jarige aanvaller een aanbieding van een Eredivisie-club op zak. Om welke club het gaat, is voorlopig nog onduidelijk.

Het is zeker dat Flores Aalborg BK komende zomer gaat verlaten. Het contract van de aanvaller bij de Deense club loopt nog tot medio 2019, waardoor hij nu verkocht moet worden om nog een transfersom over te houden aan zijn vertrek. Na het WK zal Flores een beslissing nemen over zijn toekomst, maar die lijkt dus in ieder geval niet in Denemarken te liggen.

“In het begin had Flores moeite met de taal, hij spreekt niet heel goed Deens en daarom had hij in het begin moeite om te communiceren. Hij heeft nu een aanbieding uit Nederland op zak, maar die club wil hem nog op het WK bekijken”, zegt Söndergaard tegenover Radio Ovación. In een eerder stadium werd Flores gelinkt aan een overstap naar FC Groningen, maar hij verkoos in 2012 een transfer naar Villarreal.

In Spanje kwam hij niet verder dan het tweede elftal, waarna hij na twee jaar terugkeerde bij Universitario de Deportes. In 2016 bood Aalborg BK hem een tweede kans in Europa en in Denemarken heeft de international van Peru zijn draai weten te vinden. In het verleden werd zijn naam ook al eens in verband gebracht met Feyenoord en PSV.