Van Marwijk neemt jongste speler mee naar WK: ‘Ik wil Pogba poorten’

Met pen en papier in de hand en tientallen scouts hijgend in de nek struint Voetbalzone wekelijks de internationale velden af. Wie zijn de sterren van de toekomst, welke talenten moeten absoluut in de gaten worden gehouden? Ons volgende doelwit: Daniel Arzani, de jongste speler op het WK in Rusland.

17 jaar en 41 dagen oud was Norman Whiteside toen hij op 17 juni 1982 namens Noord-Ierland het veld betrad tegen Joegoslavië en zijn record van jongste speler ooit op een WK blijft in ieder geval de komende vier jaar nog in de boeken staan, aangezien er op het toernooi in Rusland niemand is geselecteerd die jonger is dat de inmiddels gepensioneerde aanvaller 35 jaar geleden was. De begin dit jaar negentien jaar geworden Daniel Arzani krijgt van bondscoach Bert van Marwijk wel de kans voor een andere mooie primeur, aangezien de dribbelaar de jongste Australiër ooit op een mondiale eindronde wordt.

Dat de Nederlandse keuzeheer van de Socceroos Arzani mee zou nemen naar het WK was lang geen uitgemaakte zaak, aangezien de geboren Iraniër pas in het afgelopen halfjaar zijn grote doorbraak beleefde. De afgelopen maanden is hij bij zijn club Melbourne City uitgegroeid tot een van de grote smaakmakers en sloot hij het seizoen in de A-League af met de prijs voor Talent van het Jaar en een plekje in het Elftal van het Jaar. Arzani rondde daarnaast de meeste dribbels af van alle spelers op het hoogste Australische niveau, terwijl hij slechts zestien wedstrijden speelde, waarvan veertien als basisklant.

De in Khorramabad geboren aanvaller was al van jongs af aan alleen maar met een bal aan zijn voet te vinden en deed er nadat hij op zijn zevende met zijn familie naar Australië verhuisde alles aan om zijn dromen uit te laten komen. Arzani’s ouders weten nog dat hun zoon vroeger nauwelijks thuis te vinden was, aangezien hij altijd op straat of op een grasveld in de buurt voetbalde. Als het talent wel thuis was, was het oppassen: “Hij heeft veel glazen en borden gebroken, dat heeft me een hoop geld gekost”, knipoogt zijn vader in gesprek met Nine News.

Daniel Arzani werd afgelopen seizoen uitgeroepen tot grootste talent van de Australische A-League.

Arzani kon doordat hij in Iran ter wereld kwam ook uitkomen voor Team Melli, maar heeft er nooit een geheim van gemaakt waar zijn interlandtoekomst moest liggen. Zijn vader heeft hem hier altijd in gesteund: “We zijn dit land iets verschuldigd. Ik hoop dat Daniel ervoor kan zorgen dat Australië trots op hem, en op de hele ploeg, wordt. Dit is altijd zijn droom geweest. Toen hij nog op de lagere school zat, had hij eens een gesprek met de directeur en die vroeg hem: ‘Wat wil je bereiken Daniel? Wat zou je willen worden als je ouder bent?’ Hij zei: ‘Ik wil het groen en goud dragen. Dat is mijn eerste ambitie, daarnaast zou ik graag hersenchirurg willen worden.’ De directeur zei toen: ‘Het is onmogelijk om dat allebei te worden, je zal moeten kiezen.’”

De negentienjarige dribbelaar, die zowel op de vleugels als achter de spits uit de voeten kan, lijkt door zijn status van rijzende ster in Australië voorlopig de juiste keuze gemaakt te hebben, al is niet iedereen Down Under even gecharmeerd van het talent. Net als andere aanvallers die met flair en een zekere zelfverzekerdheid hun tegenstander opzoeken, begint Arzani een imago op te bouwen dat hij zich (te) snel laat vallen: “Ik denk dat ik simpelweg een dergelijk type speler ben.”

“Ik wil graag dribbelen, ik wil tegenstanders passeren en vaak halen ze me gewoon onderuit. Het is iets wat ik lang geleden al heb leren accepteren en iets dat bij het spel hoort, denk ik”, zegt hij daar zelf over in gesprek met de Daily Football Show. Arzani kwam bij de Australische jeugdteams terecht onder de hoede van Tony Vidmar en de oud-verdediger van onder meer NAC Breda, Glasgow Rangers en Cardiff City heeft er met de jongeling hard aan gewerkt om de zwakke plekken uit zijn spel te krijgen.

“Hij had toen al dat zelfvertrouwen, die goede arrogantie om de bal op te eisen, spelers te willen passeren en de combinatie aan te willen gaan met anderen. We hadden het gevoel dat er nog zoveel meer in zijn spel zat. Er waren periodes dat hij niet genoeg bij het spel betrokken was, dan liet hij zich bijna niet zien. Dus ik probeerde dan om die negentig minuten aan voetbal uit hem te krijgen”, blikt Vidmar terug. “Hij lette soms gewoon niet op, hij wist ook dat tien minuten niets kon doen omdat hij op elk moment een doelpunt kon maken of creëren met zijn acties. Dat was iets wat we eruit hebben moeten drillen, hij had in die tijd veel slechte gewoonten.”

Een paar maanden in de hoofdmacht van Melbourne City was echter genoeg om Van Marwijk te overtuigen en de bondscoach lijkt in Arzani voorlopig een speler te zien die in de tweede helft van een interland voor nieuwe impulsen kan zorgen: “Het feit dat hij bij de laatste 23 zit zegt genoeg. Hij maakt stappen, maar hij moet ook nog veel leren. Maar hij is een speler die iets extra’s kan brengen”, legde hij onlangs uit aan verslaggevers. Afgelopen zaterdag liet het talent eens te meer zien de kwaliteiten te hebben om een wedstrijd open te breken toen hij koud een minuut in het veld zijn eerste interlanddoelpunt binnenschoot tegen Hongarije.

Voor de start van het WK leek er even sprake van dat de selectie van Arzani mogelijk ten koste zou gaan van de WK-deelname van Tim Cahill, met zijn 38 jaar juist een van de oudste spelers in Rusland. De twee kennen elkaar van hun gezamenlijke tijd in Melbourne en Arzani heeft veel respect voor zijn landgenoot, die door Van Marwijk toch is opgeroepen: “Hij is een nationaal icoon, niet? Hij is een legende en hij verdient het meer dan wie dan ook om naar het WK te gaan. Hij heeft me veel advies en steun gegeven toen ik bij City begon. Hij nam mij en een paar andere jonge jongens onder zijn vleugels en heeft ons veel over het spel geleerd”, was hij duidelijk tegenover de Sydney Morning Herald.

In Rusland treffen de Australiërs Frankrijk, Denemarken en Peru in de groepsfase en Arzani hoopt zoveel mogelijk minuten mee te kunnen pakken: “Het is fantastisch dat ik nu al zo ver gekomen ben. Ik heb pas veertien wedstrijden gespeeld en het is geweldig wat je in zo’n korte periode kan bereiken. Ik ben nu gewoon enorm blij dat ik mezelf de kans heb gegeven om naar het WK te gaan.” Gezien zijn antwoord vol bravoure tijdens een online vragensessie met fans lijkt hij vooral het duel met les Bleus van zaterdag in de agenda te hebben omcirkeld: “Ik wil Pogba poorten”, knipoogde hij daar met een hint naar de lange benen van de Franse middenvelder.

Naam: Daniel Arzani

Geboortedatum: 4 januari 1999

Club: Melbourne City FC

Positie: buitenspeler, hangende spits

Sterke punten: snelheid, dribbel, techniek