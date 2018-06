Real Madrid ving bot in Italië: ‘Ik heb Pérez bedankt voor zijn interesse’

Real Madrid verraste dinsdag door Julen Lopetegui aan te stellen als de opvolger van Zinédine Zidane en dat besluit heeft er inmiddels toe geleid dat de aanstaand trainer van de Koninklijke daags voor het WK is ontslagen door de Spaanse voetbalbond. Lopetegui lijkt ook niet de eerste keus van de Champions League-winnaar te zijn geweest, aangezien Juventus-trainer Massimiliano Allegri in een eerder stadium benaderd is.

“Ik heb met voorzitter Florentino Pérez gesproken en hem verteld dat ik, uit respect voor onze voorzitter Andrea Agnelli, aan wie ik mijn woord heb gegeven, en Juventus, hier blijf”, legt hij uit aan Sky Italia. “Dat besluit had ik al eerder genomen en hoewel er andere dingen kunnen gebeuren in het leven, heb ik mij zonder andere opties in overweging te nemen aan mijn woord gehouden. Ik heb Pérez wel bedankt voor zijn interesse en voor de kans om daar aan de slag te gaan.”

Allegri werd in een eerder stadium ook in verband gebracht met een overstap naar onder meer Chelsea. Hier gold echter hetzelfde als wat hij Real Madrid duidelijk heeft gemaakt: “Laten we zeggen dat de beslissing om bij Juventus te blijven al genomen was, terwijl ik degenen die contact met mij hebben opgenomen vriendelijk heb bedankt. Ik heb altijd gezegd dat de voorzitter de eerste zal zijn die het weet als ik wil vertrekken en hij zal het ook tegen mij moeten zeggen als hij iets wil veranderen.”

“Het project van Juventus wordt ieder jaar weer vernieuwd en we zijn elk seizoen weer competitief. Juventus is ook nog eens een van de beste teams van de wereld. We hebben de afgelopen vier jaar hoe dan ook bij de beste teams van Europa gehoord en ik denk dat we het project dat we vier jaar geleden zijn gestart nog altijd kunnen verbeteren. Ik ben erg blij dat ik dat samen met de voorzitter, algemeen directeur Giuseppe Marotta, technisch directeur Fabio Paratici en vice-voorzitter Pavel Nedved mag blijven doen. Juventus is nog altijd een ambitieuze club en dat geldt nog meer voor de president.”