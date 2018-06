Björn Kuipers krijgt vrijdag de leiding bij tweede wedstrijd van WK

Björn Kuipers heeft van de FIFA te horen gekregen wanner hij op het aankomende WK voor de eerste keer de fluit mag hanteren. De Nederlandse arbiter moet vrijdag het duel in Groep A tussen Egypte en Uruguay in goede banen zien te leiden. De Noord-Afrikanen en Zuid-Amerikanen treffen elkaar om 14.00 in Yekaterinenburg.

Na de openingswedstrijd tussen gastland Rusland en Saudi-Arabië is Egypte - Uruguay het tweede duel dat gespeeld zal worden op het WK. Beide landen worden gezien als grote kanshebbers om door te stoten naar de volgende ronde.

Voor Kuipers is het de tweede keer dat hij in actie komt op een mondiaal eindtoernooi. Vier jaar geleden in Brazilië had hij de leiding bij de groepswedstrijden Engeland - Italië en Zwitserland - Frankrijk en tijdens de achtste finale tussen Colombia en Uruguay. Het toernooi in Rusland is meteen zijn laatste WK.