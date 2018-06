Real Madrid heeft beet: ‘45 miljoen euro, hij heeft al getekend’

Rodrygo Silva de Goes gaat naar Real Madrid. Voorzitter José Carlos Peres bevestigt in een interview met SporTV dat de transfer voor ‘99,9 procent’ rond is en dat de zeventienjarige linksbuiten zijn handtekening zelf al heeft gezet.

Real betaalt 45 miljoen euro, vijf miljoen minder dan de afkoopsom die in het tot 2023 doorlopende contract van Rodrygo staat. De international van Brazilië Onder-20 heeft recht op vijf miljoen van de transfersom, maar ziet daar naar verluidt van af om de deal mogelijk te maken. “Het contract wordt door onze juridische afdeling in orde gemaakt. We vragen om geduld, dit moet rustig worden afgehandeld”, aldus Carlos Peres.

De preses stelt dat er enkel nog gesproken moet worden over ‘bonussen en andere dingen’: “Maar we zijn akkoord over 45 miljoen euro, hij heeft al getekend.” Rodrygo, die 28 wedstrijden in het eerste elftal van Santos speelde, werd eerder ook in verband gebracht met Manchester City, Manchester United, Liverpool, Paris Saint-Germain en Barcelona.

Rodrygo kwam tot dusverre tot negen doelpunten in dienst van Santos. Bovendien speelde hij vier interlands voor Brazilië Onder-17, waarin hij driemaal scoorde. In eigen land wordt al de vergelijking getrokken met Neymar, die Santos in 2013 verliet voor Barcelona.