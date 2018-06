Fortuna baalt van vertrek naar Portugal: ‘Alle begrip dat hij kans wil grijpen’

Claudio Braga is binnenkort hoofdtrainer in de Portugese Liga NOS, zo meldt Fortuna Sittard dinsdagmiddag via de officiële kanalen. CS Maritimo legde Braga dinsdag voor twee seizoen vast. De geboren Portugees (43) werd in juli 2017 aangesteld als Hoofd Jeugdopleidingen bij Fortuna Sittard. In februari werd hij interim-hoofdtrainer van het eerste elftal van de Limburgers.

Braga werd ongeveer een jaar geleden gepresenteerd als Hoofd Jeugdopleidingen van de Fortuna Sittard Academy, met als doel de jeugdopleiding weer terug te brengen aan de top. "Daar heeft de club nu al profijt van", stelt voorzitter Isitan Gun op de clubsite. "Alleen al daarvoor zijn wij hem dankbaar. Maar niet alleen daarvoor!”

“Claudio heeft de handschoen opgepakt in een voor ons moeilijke periode. Hij nam de verantwoordelijkheid voor het eerste elftal op zijn schouders. Wat hij vervolgens samen met Kevin (Hofland, red) heeft gepresteerd is ronduit geweldig. Wij hebben er uiteraard alle begrip voor dat hij zijn kans wil grijpen bij Maritimo. En ik weet zeker dat ze bij Maritimo geen spijt zullen krijgen van hun keuze.”