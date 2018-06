KNVB oogst frustratie: ‘Wij horen als familieclub thuis op zaterdagavond’

De KNVB heeft dinsdag het conceptprogramma voor het komende Eredivisie-seizoen bekendgemaakt en sc Heerenveen is niet blij met de plannen van de voetbalbond. Algemeen directeur Luuc Eisenga heeft al aan de KNVB laten weten dat de Friezen vaker op de zaterdagavond willen spelen.

Van de zeventien thuiswedstrijden die voor komend seizoen gepland staan, speelt de Eredivisionist er acht op de favoriete zaterdagavond. "Wij horen als familieclub thuis op zaterdagavond en spelen dan liefst al onze zeventien competitieduels", zegt de teleurgestelde sportbestuurder in gesprek met de Leeuwarder Courant.

"We snappen wel dat dit niet mogelijk is door restricties die door de KNVB en de gemeente worden opgelegd. Zo moeten we om veiligheidsredenen soms op zondag voetballen. Dat is niet anders. Maar dan nog moet op zaterdag om kwart voor acht spelen vaker mogelijk zijn. Dit is niet het programma zoals we dat willen zien en dat is frustrerend", besluit Eisenga.

"De invulling van het competitieprogramma is altijd een enorme puzzel", vertelde manager competitiezaken Jan Bluyssen van de KNVB. "Een evenwichtig thuis- en uitritme, een eerlijke verdeling van de voorkeursdagen van clubs en de reisafstanden van supporters bij vroege wedstrijden zijn enkele belangrijke zaken waar we rekening mee houden."