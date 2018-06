Ex-pupil plaatst vraagtekens bij ‘oneerlijke’ Tuchel: ‘Hij heeft geluk nodig'

Neven Subotic heeft anderhalf jaar samengewerkt met Thomas Tuchel bij Borussia Dortmund en de verdediger heeft weinig kunnen genieten van de tijd onder de Duitse trainer, die vanaf deze zomer werkzaam is bij Paris Saint-Germain. De 29-jarige stopper, tegenwoordig actief bij Saint-Étienne, had zich een betere periode gewenst onder Tuchel.

“Ik was gewend om te werken met een trainer die eerlijk met mij omgaat. Een trainer die mij duidelijke signalen geeft en mij ook vertrouwt. Dat was bij hem niet het geval", begint Subotic in gesprek met Kicker. De Serviër geeft echter ook aan dat zijn jaren bij de Duitse topclub hem mede hebben gemaakt tot de persoon die hij nu is en dat hij daar dankbaar voor is.

Subotic waarschuwt zijn voormalig trainer voor de opgave die hem te wachten staat in de Franse hoofdstad. “Tuchel neemt veel risico. Unai Emery (inmiddels manager van Arsenal, red.) pakte de dubbel in Frankrijk en moest nog steeds zijn biezen pakken. De investeerders hebben Neymar niet voor 222 miljoen euro gekocht om een vroege uitschakeling in de Champions League te accepteren.”

“Er is niets mooier, maar ook niets moeilijker voor een coach om bij een club te werken die zulke hoge eisen stelt. Tuchel heeft niet alleen specifieke vakkennis nodig, maar ook veel geluk”, besluit Subotic. Tuchel, die naast Borussia Dortmund ook werkzaam was bij FSV Mainz 05 en FC Augsburg, heeft in het Parc des Princes zijn handtekening gezet onder een tweejarig contract.