Helder deed zelfmoordpoging: ‘Ik besloot er achttien in te nemen’

Glenn Helder heeft zeer zware tijden gekend. De voormalig international van het Nederlands elftal vertelt in gesprek met het magazine Helden dat hij ongeveer twintig jaar geleden een zelfmoordpoging deed. De oud-aanvaller van onder andere Arsenal, Vitesse en NAC Breda kampte met gokschulden en zag geen uitweg meer.

“Achteraf was dat echt een hulpkreet. Ik zat bij NAC en alles kwam tegelijk naar buiten. De gokverslaving, de schulden; alles. Toen keek ik in de spiegel, maar daarin zag ik niet wat ik al die tijd eerder mezelf had wijsgemaakt”, aldus Helder, die tegenwoordig onder meer lezingen geeft. Helder stelt dat zijn zelfmoordpoging een impulsieve beslissing was.

“Ja, mijn familie wist dat het niet goed met me ging, maar ik kan dit niemand verwijten. Ik was geblesseerd, kreeg slaappillen van de arts en had om heel sterke gevraagd. Ik mocht er niet meer dan twee innemen. Ik besloot er achttien in te nemen op de parkeerplaats bij een wegrestaurant”, is de oud-international van Oranje openhartig.

"Ik dacht: lekker onopvallend, want de vrachtwagenchauffeurs rusten daar ook. Maar ik had een BMW 8-serie met kenteken M8GLN, dus dat viel wel op. De politie heeft mijn ruit ingeslagen en mijn maag is leeggepompt, maar het heeft niet veel gescheeld.” Helder kijkt niet met een goed gevoel terug op zijn daad: “Je bent echt een loser als je zoiets doet."