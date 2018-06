Pirlo legt de lat hoog voor Messi: ‘Dan hoor je niet in dat rijtje’

Andrea Pirlo kijkt uit naar het WK in Rusland. De voormalig middenvelder van de nationale ploeg van Italië ziet veel kanshebbers voor de eindzege en rekent ook Argentinië tot de favorieten. "Argentinië heeft de tijd gehad om steeds beter te worden en de juiste spelers in te passen. Ik denk dat ze het goed gaan doen op het WK, ondanks de grote nederlaag tegen Spanje (6-1, red.)."

"Argentinië heeft veel goede spelers en als de topspelers goed presteren, kan het niet anders dan dat ze het goed gaan doen", vervolgt Pirlo in gesprek met Goal. De Italiaan ziet in Lionel Messi de sterspeler van de ploeg en hoopt dat de aanvaller geschiedenis gaat schrijven. "Het zal belangrijk zijn voor Messi én voor Argentinië om het WK in Rusland te winnen."

"Messi wordt altijd vergeleken met Diego Maradona. Maar hij moet het WK winnen, want als je niet het WK wint, dan hoor je niet in het rijtje met de allerbesten", aldus de 39-jarige oud-voetballer, die geen enkel land zal toejuichen, ook aangezien Italië niet van de partij is: "Ik ga wel alle wedstrijden kijken, maar fan zijn van een team zal ik zeker niet zijn."