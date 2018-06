Ronaldo ziet nieuwe kanshebbers op Ballon d'Or: 'Hij is daar één van'

Mohamed Salah kende een buitengewoon seizoen bij Liverpool, dat uiteindelijk in een deceptie eindigde. De Egyptenaar raakte geblesseerd in de Champions League-finale en zag the Reds vervolgens met 3-1 verliezen van Real Madrid. Cristiano Ronaldo hoopt dat Salah tijdig fit is om indruk te maken op het WK.

“Salah is een van de revelaties van het seizoen geweest. Ik hoop dat de blessure die hij in Kiev tijdens de Champions League-finale opliep hem niet van het WK houdt”, zegt Ronaldo in gesprek met verschillende Engelse media. Salah scoorde in zijn eerste seizoen in dienst van Liverpool 44 keer in 52 wedstrijden en speelde een belangrijke rol in het succesvolle Champions League-avontuur van the Reds.

“Veel mensen praten erover dat de strijd om de Ballon d’Or tussen Lionel Messi en Ronaldo gaat, maar er zijn meer spelers die een kans maken. Salah is er daar in ieder geval één van”, stelt de Portugees, die zich momenteel met de Portugese ploeg voorbereidt op het WK. Portugal opent het WK vrijdag met de groepswedstrijd tegen Spanje.

Of Salah tijdig fit zal zijn voor de eerste WK-wedstrijd van Egypte, is nog onzeker. De Egyptenaren spelen vrijdag het eerste duel op het toernooi tegen Uruguay. Het herstel van de aanvaller verloopt voorspoedig, maar het is nog onduidelijk of Salah fit genoeg is om vrijdag al aan te treden. Zonder de sterspeler kende de Egyptenaren een weinig overtuigende aanloop naar het WK, met remises tegen Koeweit (1-1) en Colombia (0-0) en een nederlaag tegen België (3-0).