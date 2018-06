‘Het is onvoorstelbaar dat Real er niet alles aan doet om Ronaldo te behouden’

De laatste dagen sijpelen steeds meer berichten door over het zogenaamde gebrek aan waardering dat Cristiano Ronaldo bij Real Madrid voelt, zowel financieel als persoonlijk. De Spaanse topclub zou vorig jaar na het winnen van de Champions League in Cardiff beloftes hebben gedaan over een nieuw contract en die vervolgens hebben gebroken. De obsessie van Florentino Pérez om Neymar van Paris Saint-Germain naar het Santiago Bernabéu te halen ziet de 33-jarige Portugees als een tweede teken dat hij niet genoeg gewaardeerd wordt.

Het laatste voorstel van Real Madrid zou niet veel heel veel beter zijn geweest dan na het winnen van de twaalfde Europa Cup I / Champions League in Wales. Dat mondelinge voorstel verscheen echter nooit op papier en zaakwaarnemer Jorge Mendes ving bot bij het bestuur, toevalligerwijs precies gedurende de periode, in de eerste helft van afgelopen seizoen, dat Ronaldo niet in een grootse vorm stak. De clubtopscorer aller tijden was niet te spreken over de situatie, maar koos ervoor om dit na het seizoen te bespreken. De uitlatingen na de Champions League-finale waren het resultaat.

“Het is voor ons Portugezen onvoorstelbaar dat een speler als Cristiano zich in een dergelijke situatie bij Real Madrid bevindt”, licht Vitor Baia, oud-doelman en tegenwoordig ambassadeur van FC Porto, toe in gesprek met Onda Cero. “Hij voelt zich duidelijk niet op zijn gemak. We hebben het over de beste voetballer ter wereld. Het is heel moeilijk voor ons te begrijpen dat Real Madrid er niet alles aan doet om Cristiano te behouden.”

Ronaldo verlengde in november 2016 voor het laatst zijn contract bij de Koninklijke en verdient nu naar verluidt circa 420.000 euro per week, aanzienlijk minder dan Lionel Messi en Neymar zouden opstrijken bij respectievelijk Barcelona en Paris Saint-Germain. In die periode heeft Ronaldo echter twee keer de Champions League en tweemaal de Ballon d’Or gewonnen. Marca schreef maandag dat beide partijen een onherstelbare breuk naderen nu Ronaldo het laatste voorstel van de club ‘bespottelijk’ acht. Het moment dat een definitieve breuk onafwendbaar is, lijkt steeds dichterbij te komen.

Ronaldo liet na afloop van de Champions League-finale weten dat hij ‘het heel mooi vond om Real Madrid te hebben gespeeld’, waarschijnlijk als verwijzing naar de gebroken belofte van Pérez. Hij zwakte deze woorden daarna af. Baia vindt dat zijn landgenoot zich vergiste. “Dat was niet het moment, na een finale van de Champions League. En dat weet hij. Ik weet zeker dat hij er al snel spijt van had. Het was niet het moment om erover te praten.”