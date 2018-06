Update: Napoli legt rechtsbuiten vast voor 25 miljoen euro

Napoli lijkt zich binnen zeer afzienbare tijd te gaan versterken met Simone Verdi. Diverse Italiaanse media melden maandagavond dat de nummer twee van het afgelopen Serie A-seizoen voor liefst 25 miljoen euro een akkoord heeft bereikt met Bologna over een overgang van de 25-jarige aanvaller.

Als een verrassing komt de transfer niet. Voorzitter Aurelio De Laurentiis had begin deze maand immers al laten weten dat Napoli dicht bij het aantrekken van Verdi was. I Partenopei onderhandelden sindsdien met Bologna over een overgang van de viervoudig Italiaans international en lijken nu eindelijk beet te hebben.

Napoli telt volgens onder anderen Gianluca Di Marzio, journalist van Sky Italia, 25 miljoen euro neer om het tot halverwege 2021 doorlopende contract van Verdi bij Bologna af te kopen. De rechtsbuiten zou maandag het eerste gedeelte van zijn medische keuring met succes hebben doorlopen en zal nog enkele tests ondergaan, alvorens hij zijn toekomst definitief verbindt aan Napoli.

Verdi lijkt zo alsnog de Italiaanse top te halen. De vleugelaanvaller doorliep de jeugdopleiding van AC Milan, maar kwam voor die club uiteindelijk niet verder dan twee wedstrijden. Nadat hij twee jaar geleden neerstreek bij Bologna, was hij in 64 officiële duels goed voor 16 doelpunten en 15 assists.

Update 11 juni 21.04 uur - Napoli legt rechtsbuiten vast voor 25 miljoen euro

Simone Verdi is speler van Napoli. I Partenopei kondigen via de officiële kanalen aan dat de 25-jarige rechtsbuiten is overgenomen van Bologna en dat-ie een contract heeft getekend voor vijf seizoenen. Volgens Italiaanse media kost Verdi 25 miljoen euro.