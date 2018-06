Inzaghi neemt afscheid: ‘Ik heb enkele aanbiedingen ontvangen’

Filippo Inzaghi verlengt zijn aflopende contract bij Venezia niet. De 44-jarige oud-aanvaller werd in de zomer van 2015 ontslagen door AC Milan en stond de afgelopen twee seizoenen voor de groep bij de club uit de Serie B.

I Arancioneroverdi werden vorig seizoen kampioen van de Lega Pro B en eindigden dit seizoen op de vijfde plaats op het tweede niveau. De zwarthemden werden zondag in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Serie A uitgeschakeld door Palermo. Venezia speelde vorige week woensdag thuis met 1-1 gelijk en verloor zondag met 1-0.

“Ik koos twee jaar geleden voor dit project en ging met nederigheid aan de slag in de Lega Pro. Binnen vijf minuten wist ik dat ik hier kon werken zoals ik wilde”, aldus Inzaghi in een verklaring. “Het zijn twee fantastische jaren geweest en we gaan nu allebei onze eigen weg. Maar wat we samen hebben gepresteerd, kan nooit meer worden uitgewist.”

“We hebben alles gedaan wat we konden en hebben bijzondere resultaten geboekt. Ik ga nu nadenken over wat ik wil doen. Ik heb enkele aanbiedingen ontvangen, maar heb altijd gezegd dat ik wilde wachten tot na de play-offs. Ik weet niet of ik naar de Serie A ga, maar weet wel dat mijn jongens die kans verdienden. Ik bedank hen, de fans en de voorzitter.”