Oliseh haalt uit: ‘Hoe kan hij dat claimen? Het slaat nergens op'

Fortuna Sittard promoveerde reeds naar de Eredivisie aan de hand van Kevin Hofland en Claudio Braga, maar het grootste gedeelte van het afgelopen seizoen stond Sunday Oliseh aan het roer als trainer. De Nigeriaan keek zaterdag op FOX Sports naar een terugblik op het seizoen van de club uit Limburg en was allesbehalve blij met de uitspraken die Hofland deed.

Oliseh vertrok in de tweede seizoenshelft bij Fortuna Sittard nadat hij op non-actief was gesteld. Via een arbitragezaak hoopte hij nog terug te keren, maar daar slaagde hij niet in. Uiteindelijk eindigde de club op de tweede plaats in de Jupiler League, genoeg voor directe promotie naar de Eredivisie doordat Jong Ajax kampioen werd en niet kon promoveren. Na een afwezigheid van zestien jaar is Fortuna terug op het hoogste niveau en Oliseh is van mening dat hij het grootste aandeel heeft gehad in de promotie. Hij vindt het dan ook onbegrijpelijk dat Hofland ‘claimt’ een groter aandeel te hebben.

“Hoe kan een assistent-trainer die het team 14 van de 38 wedstrijden heeft gecoacht claimen dat hij een groter aandeel heeft in Fortuna's promotie dan een coach die het team van de grond heeft opgebouwd en ze van de negentiende naar de eerste plek leidde?”, aldus de boze Oliseh op Twitter. “Hij zei dat op FOX Sports in Nederland... Het slaat nergens op.”