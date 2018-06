Erdogan-foto leidt tot fluitconcerten: ‘Het deed mij serieus pijn’

Duitsland verloor zaterdag met 2-1 van Oostenrijk en in dat duel werd Ilkay Gündogan uitgefloten. De middenvelder van Manchester City was ook vrijdag in het duel met Saudi-Arabië (2-1 winst) de gebeten hond bij het publiek. Joachim Löw probeerde het publiek er nog van te overtuigen om niet meer te fluiten.

Gündogan kwam na een klein uur in het veld voor Marco Reus. Hij werd uitgefloten omdat hij en Mesut Özil onlangs op de foto gingen met Recep Tayyip Erdogan. De spelers overhandigden de Turkse president voetbaltenues waarop de tekst ‘Voor mijn vereerde president’ stond. De foto werd gedeeld door de AKP-partij en leidde tot discussie omdat de voetballers zich voor het karretje zouden hebben laten spannen voor de campagne van Erdogan. Op 24 juni vinden de presidents- en parlementsverkiezingen plaats.

“Hij is lid van de nationale ploeg. Dat joelen helpt niemand”, aldus Löw voor de camera van ARD. “Het deed mij serieus pijn. Iedere ploeg heeft er baat bij wanneer iedere speler van de selectie wordt ondersteund en als iemand dan zo uitgefloten wordt, vanaf het moment van de wissel tot het einde van de wedstrijd, dat vind ik niet leuk. Ik kan dit ook maar moeilijk begrijpen.”

“Ilkay heeft herhaaldelijk gezegd dat hij zich identificeert met de waarden die we hier kennen en dat hij met de foto geen politieke boodschap heeft willen uitdragen. Ik denk dat als een speler dat zegt, en dat meermaals doet, dat het op een gegeven moment ook klaar moet zijn.” Bondskanselier Angela Merkel sprak via woordvoerder Steffen Seibert overigens van ‘een situatie die vragen oproept en misverstanden veroorzaakt’.