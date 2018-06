WK-ganger Polen baalt na geweldige volley van Miiko Albornoz

Polen heeft geen overwinning geboekt in de laatste oefenwedstrijd voor het WK. In het INEA Stadion in Poznán gaf de WK-ganger een 2-0 voorsprong uit handen tegen Chili: 2-2. Robert Lewandowski en Piotr Zielinski kwamen tot scoren namens de gastheer, waarna Diego Valdés en Miiko Albornoz ervoor zorgden dat Chili een gelijkspel overhield aan het oefenduel.

Na een halfuur voetballen in Poznán kwam de wedstrijd tot ontbranding. Lewandowski opende de score nadat Chili de bal vlak voor het eigen strafschopgebied kwijtraakte. Via Grzegorz Krychowiak kwam het leer terecht bij Lewandowski, wiens venijnige uithaal vanaf circa achttien meter in de bovenhoek belandde. Het was de bekroning van een sterke fase van Polen. Het team van bondscoach Adam Nawalka drukte door: Zielinski fungeerde na 33 minuten als eindpunt van een vloeiende Poolse aanval. Hij kon van dichtbij afwerken op aangeven van Kamil Grosicki.

Het jeugdige Chili, zonder spelers als Alexis Sánchez en Arturo Vidal, leek zich geen raad te weten met de Poolse aanvalsdrang. De bezoekers creëerden weinig, maar kwamen voor rust toch op 2-1. Na een afgemeten voorzet van Ángelo Sagal stond Valdés vrij voor het doel, waardoor de aanvallende middenvelder de aansluitingstreffer kon binnenknikken in de verre hoek. Hij bepaalde daarmee de ruststand. In de tweede helft maakte onder meer Arek Milik zijn entree bij Polen, terwijl Chili geen wissels doorvoerde in de rust.

Het waren de Zuid-Amerikanen die na rust als eerst tot scoren kwamen. Na een afgeslagen hoekschop kwam de bal buiten het strafschopgebied terecht bij Albornoz, die de bal aanvankelijk verkeerd raakte. Hij kreeg een herkansing en raakte de bal toen perfect: met een geweldige volley verschalkte hij de ingevallen doelman Lukasz Fabianski. Het bleef bij 2-2 en Polen gaat zich nu volledig richten op het WK. Het land is ingedeeld in Groep H met Senegal, Colombia en Japan.