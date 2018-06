FC Emmen wijst naar Pippi Langkous bij debuutseizoen: ‘Zo is het toch ook?’

FC Emmen maakt zich op voor zijn debuut in de Eredivisie nadat op verrassende wijze de finale van de play-offs van Sparta Rotterdam werd gewonnen. De promovendus is direct een van de grootste degradatiekandidaten, maar Anco Jansen zegt in gesprek met Voetbal International ervan overtuigd te zijn dat hij en zijn ploeggenoten volgend seizoen allesbehalve kansloos zijn.

Jansen snapt wel dat Emmen wordt gezien als degradatiekandidaat. “Van de 100 mensen zullen er 99 zeggen dat ze niks van ons verwachten”, klinkt het. “Maar wat zeggen die mensen dan over Fortuna Sittard en De Graafschap? Dat het grotere clubs zijn? Zal best, maar wij hebben een heel duidelijk idee én een elftal vol onbekende jongens die heel aardig kunnen voetballen. Glenn Bijl, Keziah Veendorp, Nick Bakker. En verder Cas Peters en Alexander Bannink. Als daar een paar gerichte aankopen bij komen, krijgen wij een heel mooi seizoen.”

Met een van de kleinste begrotingen van de Eredivisie gaat Emmen een zwaar seizoen tegemoet. “Ik hoor het ook, hoor: mensen die roepen dat wij niks te zoeken hebben in de Eredivisie. Hoezo niet? We hebben er nog nooit gespeeld, hoe weten die mensen dat nou?”, aldus Jansen met een knipoog.

De aanvaller wijst naar een levensles van Pippi Langkous: Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. “Zo is het toch ook? We kunnen er lekker onbevangen in. Al moeten we niet doordraven met ons leuke voetbal. Heel naïef aanvallen, mooi positiespelspelen en dan hup, hup, hup: 0-3 achter bij rust. Dat moeten we dus niet willen.”