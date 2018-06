‘Bayern München verlangt vijftig miljoen én Digne van Barcelona’

Barcelona wil Thiago Alcántara graag terughalen en Bayern München is bereid om mee te werken aan een terugkeer van de 27-jarige middenvelder naar Catalonië. Als Barça vijftig miljoen euro én Lucas Digne biedt voor de Spaans international, is der Rekordmeister volgens Sport bereid om mee te werken aan een transfer.

Juan Bernat wil de Duits kampioen komende zomer verlaten, al heeft nog geen enkele club zich voor de vleugelverdediger gemeld. Onder meer Schalke 04 en Everton werden recent in verband gebracht met de 25-jarige Spanjaard. Indien Bernat München verlaat, wil Bayern graag een nieuwe stand-in voor David Alaba binnenhalen. Digne wordt door der Rekordmeister beschouwd als ideale kandidaat voor deze vacature.

Barcelona nam de 24-jarige Franse verdediger twee jaar geleden voor 16,5 miljoen euro over van Paris Saint-Germain. In Catalonië fungeert Digne voorlopig nog als stand-in voor Jordi Alba, maar desondanks is Barça niet van plan om mee te werken aan een vertrek van de vleugelverdediger. Het is dus niet aannemelijk dat Barcelona voldoet aan deze eis van Bayern.

In eerste instantie verlangde Bayern een bedrag van tachtig miljoen, terwijl Barcelona maximaal vijftig miljoen wenst te betalen. Volgens Sport is de kampioen van Duitsland bereid om te zakken naar zeventig miljoen als Digne niet in de deal betrokken wordt, maar het is onduidelijk of de Catalanen bereid zijn om dit bedrag op tafel te leggen. Bayern haalde Thiago in 2013 voor 25 miljoen euro weg bij Barcelona.