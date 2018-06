Abidal in technische functie aan de slag bij Barcelona

Éric Abidal krijgt een rol bij Barcelona, zo maakt de club via officiële kanalen bekend. De 38-jarige oud-verdediger, die tussen 2007 en 2013 voor de Catalanen speelde, volgt de vertrekkende Robert Fernández op, wiens contract bij Barça afliep. Fernández werkte bij Barcelona als technical secretary professional football, zoals zijn functie officieel heet.

De functie valt onder de supervisie van sportief directeur Josep Segura, wie de enige binnen Barcelona is die over transfers mag onderhandelen naast trainer Ernesto Valverde en voorzitter Josep Maria Bartomeu. Abidal moet nu namen aandragen voor het eerste elftal, evenals spelers scouten op verzoek van Valverde. De Fransman zal op 18 juni aan zijn baan bij Barcelona beginnen en is dus gedeeltelijk verantwoordelijk voor de samenstelling van het eerste elftal.

In december 2014 hing Abidal zijn voetbalschoenen aan de wilgen, nadat hij nog kort voor Olympiacos had gespeeld. De 67-voudig Frans international speelde verder voor AS Monaco, Barcelona, Olympique Lyon en Lille OSC. Na zijn loopbaan werd Abidal ambassadeur van Barcelona, maar nu krijgt hij dus ook een officiële functie bij de club.