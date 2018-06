Murcia loopt coach mis: ‘Hij wordt namelijk de nieuwe trainer van Real Madrid’

Zinédine Zidane verraste de voetbalwereld onlangs door zijn vertrek aan te kondigen bij Real Madrid. De Spaanse grootmacht is momenteel bezig een vervanger te zoeken voor de succesvolle Fransman. Onder anderen de naam van Guti, momenteel trainer van de Onder-19 van de Koninklijke, wordt genoemd. Victor Galvez weet zeker dat de Spanjaard het roer gaat overnemen bij Real.

De president van Real Murcia geeft namelijk aan dat Guti op de shortlist stond om bij zijn club aan de slag te gaan. Galvez vertelt dat met het vertrek van Zidane dat niet meer mogelijk is. "Guti wordt namelijk de nieuwe trainer van Real Madrid, dus hij zal Murcia niet coachen. Ik had gehoopt dat Zidane nog twee dagen langer was gebleven, zodat wij de deal met Guti hadden kunnen beklinken", wordt Galvez geciteerd door diverse Spaanse media.

Mauricio Pochettino was de droomkandidaat van Real-voorzitter Florentino Pérez, maar Tottenham Hotspur wil de Argentijnse manager naar verluidt niet laten gaan, ook niet als er vele tientallen miljoenen euro's worden geboden. Andere namen die de revue passeren naast Guti en Pochettino zijn Santiago Solari (Castilla), Antonio Conte (Chelsea), Massimiliano Allegri (Juventus) en de clubloze Maurizio Sarri.