FC Emmen presenteert bekende van PSV: ‘Ga mijn stinkende best doen’

FC Emmen heeft de eerste aanwinst voor het komende seizoen binnen. De promovendus meldt donderdagmiddag via de officiële kanalen dat Jason Bourdouxhe zijn krabbel heeft gezet onder een overeenkomst voor één seizoen, plus een optie voor een tweede seizoen bij de kersverse Eredivisionist. Bourdouxhe had een aflopend contract bij Helmond Sport en komt transfervrij over.

“Wij hadden Jason al enige tijd in beeld als versterking aan de linkerkant”, zegt Jan Korte, manager voetbalzaken, op de clubsite. “Het is een creatieve, behendige en zeer gemotiveerde speler. Jason heeft zowel als linksback als linkermiddenvelder gespeeld en is daardoor een completere voetballer geworden welke aanvallende impulsen aan het elftal geven, maar eveneens in defensief opzicht zijn mannetje staat.”

“Hij doorliep de gehele jeugdopleiding bij PSV en heeft inmiddels de nodige ervaring zodat wij hem met zijn kwaliteiten graag aan onze selectie toevoegen”, besluit Korte. Bourdouxhe zegt op de site van zijn nieuwe werkgever blij te zijn met zijn nieuwe avontuur: “FC Emmen heeft zich de laatste jaren in rap tempo ontwikkeld en maakt nu de stap naar de Eredivisie.”

“Het is mij een groot voorrecht dat Emmen deze stap samen met mij wenst te maken. Ik ga mijn stinkende best doen voor deze mooie club die momenteel volop in bloei staat. Voor mij is dit de kans om het maximale uit mijn carrière te halen”, aldus de 27-jarige Belg, die eerder ook onder meer uitkwam voor FC Eindhoven en VVV-Venlo.