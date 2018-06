‘Real Madrid troeft Barcelona af met bod van 45 miljoen euro’

Real Madrid lijkt de strijd om de handtekening van Rodrygo te hebben gewonnen. Globo Esporte meldt dat de kersverse Champions League-winnaar een bod van 45 miljoen euro heeft uitgebracht op de zeventienjarige linksbuiten van Santos.

Rodrygo heeft in zijn tot nieuwjaarsdag 2023 doorlopende contract een gelimiteerde transfersom staan van vijftig miljoen euro, maar met vijf miljoen minder lijkt Santos ook wel akkoord te gaan. Daarnaast kan Rodrygo rekenen op een tekenbonus van zeven miljoen euro. Barcelona heeft ook interesse, maar lijkt dus achter het net te vissen.

Na de wedstrijd tegen Corinthians van woensdagavond (1-1) zei Rodrygo nog dat hij ‘geen voorkeur’ heeft tussen de beide grootmachten uit LaLiga: “Het zijn twee giganten. Mijn prioriteit is momenteel Santos.” Santos bezit overigens tachtig procent van de eigendomsrechten van de international van Brazilië Onder-20; de overige twintig procent is in handen van Rodrygo (en zijn familie) zelf.

Rodrygo, die tot dusverre vijftien wedstrijden in het eerste elftal van Santos speelde, werd eerder ook in verband gebracht met Manchester City, Manchester United, Liverpool en Paris Saint-Germain. Mocht Real Madrid zich inderdaad verzekeren van de diensten van Rodrygo, dan mag het talent op zijn verjaardag op 9 januari 2019 de overstap maken.