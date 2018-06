‘Plan-B’ van Ajax lijkt voor vier miljoen euro op weg naar Spanje

Ajax hoopt Lisandro Magallán binnen te halen, maar Boca Juniors wil pas meewerken wanneer men een vervanger voor de verdediger heeft gevonden. Mocht Magallán niet haalbaar blijken, dan komt Fabián Balbuena in beeld, zo meldde De Telegraaf reeds in mei. Balbuena lijkt echter naar Spanje te verkassen.

Globo Esporte meldt dat de zaakwaarnemers van de 26-jarige Paraguayaan in onderhandeling zijn met Celta de Vigo en dat de speler zelf welwillend tegenover een transfer naar Galicië staat. De viervoudig international wil namelijk een vaste basisspeler worden bij zijn land en om dat te bewerkstelligen, wil hij voet aan de grond krijgen in Europa. Balbuena heeft een aanbieding van Al-Hilal uit Saudi-Arabië derhalve links laten liggen.

In het tot nieuwjaarsdag 2022 doorlopende contract van Balbuena staat een gelimiteerde transfersom van vier miljoen euro voor honderd procent van de eigendomsrechten. Balbuena is dus een goedkopere speler dan de twee jaar jongere Magallán, voor wie Ajax achtenhalf miljoen euro exclusief anderhalf miljoen aan variabelen overheeft.

Corinthians speelt in de nacht van woensdag op donderdag tegen Santos en op de persconferentie werd Balbuena gevraagd of dit zijn laatste duel voor de club uit São Paulo is. “Ik weet het niet. Als ik er ook maar iets over zeg, is het straks dat ik heb gezegd dat dit mijn laatste wedstrijd is… Het is moeilijk, je kunt het niet voorspellen. Ik weet ook niet of ik morgen nog leef, of de dag erna. Ik denk gewoon aan het team, aan mijn medespelers en focus mij op mijn prestaties.”