PSV-doelwit aast op transfer: ‘Ik moet hogerop om de volgende stap te maken’

Alban Lafont wil vertrekken bij Toulouse, zo heeft hij kenbaar gemaakt in een interview met L’Équipe. De talentvolle doelman is pas negentien jaar, maar heeft er al wel drie seizoenen op zitten in het eerste elftal van de club uit de Ligue 1. Hij werd onlangs in verband gebracht met PSV en Crystal Palace, en heeft zijn zinnen nu gezet op een transfer.

“Ik heb nu drie seizoenen achter de rug in het eerste elftal van Toulouse. Drie keer hebben we gevochten tegen degradatie. Dit was wederom een zwaar jaar. Ik hou van deze club en van de fans, maar ik heb het gevoel dat mijn carrière nu stagneert. Ik moet hogerop om de volgende stap te maken", vertelt Lafont. "Ik wil meer en vaker op het hoogste niveau spelen. Elke week voetballen om te winnen. Als ik vertrek, is dat niet om ergens op de bank te zitten. Ik wil elke week onder de lat staan, nummer één zijn.”

De vertrekwens van Lafont komt niet geheel uit de lucht vallen. Naar verluidt liet hij Toulouse in februari al weten dat hij na het afgelopen seizoen verder zou willen kijken. Hij kwam tot dusver tot 98 wedstrijden in de hoofdmacht. Zijn contract in de Ligue 1 loopt door tot medio 2020.