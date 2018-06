‘Het was een zwaar seizoen bij Barça, maar ik heb er nog steeds vertrouwen in’

Ousmane Dembélé werd vorig jaar zomer voor, het destijds recordbedrag van, 105 miljoen euro overgenomen van Borussia Dortmund, maar het eerste seizoen van de jonge Fransman bij Barcelona is niet uitgelopen op een onverdeeld succes. De 21-jarige aanvaller, die weliswaar tot drie doelpunten en zes assists in LaLiga kwam, kampte met een aantal blessures en had binnen en buiten het veld moeite om zich aan te passen.

“Een eerste seizoen met veel blessures. Het was een zwaar seizoen, waarin ik veel moest leren. Maar ondanks alles heb ik er nog steeds vertrouwen in. De groep, het team en de voorzitter vertrouwen mij. We zullen zien wat er in de komende seizoenen gaat gebeuren”, blijkt hij terug in gesprek met verslaggevers. “Ik ben tactisch beter geworden en ook in defensief opzicht. Ik verdedig hier veel meer, ondanks dat we vaak de bal hebben. Het is belangrijk om de bal niet te verliezen, daar moet je voorzichtig in zijn. Ik moet hier meer verdedigen omdat we alles samen doen.”

Dembélé speelt net als collega Samuel Umtiti bij de Franse nationale ploeg samen met Antoine Griezmann, die op zijn beurt hardnekkig in verband wordt gebracht met een overstap naar Barcelona. De aanvaller zou zijn landgenoot graag naar het Camp Nou zien komen: “We hebben het met hem niet veel over een transfer gehad. Als Antoine naar Barça komt, zou dat iets bijzonders zijn. Hij is een geweldige speler, een geweldige spits en ik denk dat hij ons beter zou maken.”